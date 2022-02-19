حمل جهاز المخابرات المسؤولية.. الزاملي يتوعد وزير المالية بمنع سفره من العراق

2022/02/19 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

" حاكم الزاملي " النائب الاول لرئيس

مجلس النواب :

- سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير

المالية ..



واحمل وزارة الداخلية وجهاز

المخابرات مسؤولية سفره ، لحين اكمال

متطلبات حضوره لمجلس النواب والادل

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