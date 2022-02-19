الأنواء الجوية: أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول وتصاعد للغبار في عدة مناطق في العراق

2022/02/19 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة

للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم

السبت، تأثر البلاد بالمنخفضين الجويين

الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر

الأبيض والتي ترافقهما كتلة هوائية

باردة رطبة وم

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