حلف الناتو يعلن عن رفع مستوى تأهب قواته بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية

2022/02/19 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "DPA" بأن حلف الناتو رفع

مستوى تأهب قواته بسبب تصعيد حدة التوتر

على الحدود الأوكرانية و"الأزمة مع

روسيا".

ونقلت الوكالة عن تصريح لمصدر مقرب من

الحلف قوله إن قوات الناتو للرد السريع

تقع حا

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