مجلس النواب: بدء مؤتمر مناقشة سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي

2022/02/19 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأ البرلمان، اليوم السبت، بمناقشة سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي.وقال مصدر مطلع، إن “البرلمان بدأ بمناقشة سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي، وغياب وزير المالية”.واعلنت رئاسة البرلمان، في وقت سابق، استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، اليوم السبت لمناقشة سعر صرف الدولار.هذا ورفض وزير المالية الاتحادي، علي علاوي، […]

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