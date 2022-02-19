محافظ بابل: انجاز المشاريع المتلكئة تحتاج الى صبر المواطنين

2022/02/19 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد محافظ بابل حسن منديل، السبت، أن انجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة تحتاج الى صبر المواطنين، مشيرا الى ان المحافظة تعمل على حسم مشاريع العام 2021 والتعاقد على 48 مشروعاً.وقال منديل في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشاريع المتلكئة يتم العمل بها لاكمالها، لكن نحتاج إلى صبر المواطنين، لاننا لا نستطيع أن نكسي […]

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