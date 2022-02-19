للحرية حدود حتى في -الحرة- - محمد علي مقلد

2022/02/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد ظننت أنني سأكون حراً على محطة "الحرة".



لم يخب ظني.



قلت ما أريد عند تسجيل البرنامج.



غير أن مقص الرقابة، وهو في الحرة غيره في سواها، اقتطع من الكلام ما يناسب الوقت المخصص للبرنامج.



معايير "الرقيب" في اختيار المهم أخفت من كلامي ما حسبته بمعاييري أنه هو الأهم.



عند المشاهدة تفاجأت بحوار غير مكتمل.البرنامج مخصص للحديث عن ذكرى اغتيال الحريري، فأي قراءة نختار؟ لا شك أن الكلام المستعاد عن الجريمة ب ......





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