إنها ليست قباحة وزير، وانما قباحة طبقة! - فارس محمود

2022/02/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (رد على حديث وزير الدفاع العراقي)"شوف راح اقول لك شغلة، احنا جيش، احنا ما نمشي بطلبات المستمعين، احنا جيش ما عدنا ديمقراطية، احنا عدنا طاعة عمياء، انا اخطط لك واسوقك وتستشهد وانت الممنون (!!)، (لانه) انت متطوع لحماية بلدك.



احنا عدنا في الحالة الاعتيادية، في حالة السلم، عدنا نسبة خسائر 5% اما في الحرب ...(الحساب مفتوح-بالمعنى)...".أعلاه هو رد وزير الدفاع (جمعة عناد) على سؤال في مقاب ......





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