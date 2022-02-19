خبير: كردستان تستفاد 20 مليار دولار سنويا من بيع النفط

2022/02/19 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف الخبير النفطي صلاح الموسوي، السبت، عن الأرباح التي يجنيها إقليم كردستان العراق من بيع النفط، مشيرا الى أنها تقدر بـ20 مليار دولار سنويا.وقال الموسوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تداعيات القرار على الإقليم وعلى النظام السياسي خطيرة، ويقلل من حدة التوجه لإقامة الأقاليم”.وأضاف، أن “الإقليم استفاد مما قيمته 20 مليار […]

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