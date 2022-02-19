قوة أمنية مشتركة تدمر مضافتين لداعش في صلاح الدين

2022/02/19 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد ،اليوم السبت، على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في صلاح الدين.

وذكر بيان أن القوة عثرت على مضافتين لداعش بعملية أمنية في محافظة صلاح الدين، مشيراً الى أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف أن القوة عثرت داخل المضافتين على مواد غذائية ولوجستية، مؤكداً أنه تم تدمير المضافتين بالكامل.

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