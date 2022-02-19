قصف أوكراني على المتمردين وإعلان تعبئة وتأهب روسي

2022/02/19 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصف الجيش الأوكراني ،اليوم السبت، بالمدفعية قرية سخانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ضمن إقليم دونباس.

وإثر ذلك، أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة، بينما أعلنت وزارة حالات الطوارئ في دونيتسك، وفق بيان لها، إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل، على خلفية القصف الأوكراني.

يأتي ذلك، على وقع تأهب عسكري روسي، عند حدوده مع أوكرانيا، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

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