البارتي: سنذهب بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية

2022/02/19 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، السبت ، الذهاب بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب نتيجة عدم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلى أن ريبر احمد مرشح الحزب الوحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية.وقال شريف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع القوى […]

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