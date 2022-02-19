من نينوى.. رئيس القضاء الأعلى يشدد على تطبيق القانون بحيادية مهما كانت الظروف والتحديات

2022/02/19 | 12:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، على ضرورة تطبيق القانون بحيادية مهما كانت الظروف والتحديات.جاء ذلك خلال افتتاحه محكمة استئناف نينوى الاتحادية في الجانب الايمن لمدينة الموصل، بحضور محافظ نينوى ورئيس محكمة استئناف نينوى وقائد شرطة المحافظة.وقال زيدان، خلال الافتتاح، انه “رغم سيطرة الإرهاب على نينوى إلا …

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رئيس القضاء الأعلى يشدد على تطبيق القانون بحيادية مهما كانت الظروف والتحديات أولاً على النور نيوز.

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