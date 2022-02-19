الفتح: من ينوي استجواب وزير المالية حزب سياسي وليس السلطة الرقابية - عاجل

2022/02/19 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت، على قضية استدعاء رئاسة البرلمان لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة مجلس النواب وذلك بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "كان يجب على الكتلة الصدرية جمع تواقيع لـ25 نائباً على الأقل لاستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لكي يكون الأمر دستورياً ولا تحسب قضية سياسية "مشيراً الى ان "الكتلة الصدرية فيها حوالي 75 نائبا حيث ان توقيعهم سيرفع الحجة عن عدم حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاستجواب".وأضاف، أن "وزير المالية رفض مسألة الاستجواب لأنه من يستجوبه هو حزب سياسي وليس السلطة الرقابية وهو ما دعا الوزير إلى عدم قبول هذا الأمر".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب في تغريدة على تويتر باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي أمام البرلمان، لبحث قيمة الدينار أمام الدولار.

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