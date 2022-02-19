تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوروريتش سيتي

2022/02/19 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي ليفربول ونورويتش سيتي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويستضيف ملعب الأنفيلد، معقل ليفربول، مباراة الفريقين التي تأتي في الجولة السادسة والعشرين من البطولة.ويأمل محمد صلاح تسجيل هدف لصالح ليفربول في مباراة اليوم، مثلما فعل في مباراة الفريقين في الدور الأول حيث سجل الهدف […]

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