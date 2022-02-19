دراسة جديدة: متحور BA.2 من “أوميكرون” أكثر قابلية للانتشار ويسبب مرضًا أكثر شدة

2022/02/19 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار متحوّر BA.2 من “أوميكرون“، أظهرت الدراسات المخبرية أنه قد يكون أسرع انتشارًا، ويتسبّب بمرض أكثر خطورة

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