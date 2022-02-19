الكشف عن تحرك برلماني لملاحقة زيباري بتهم فساد

2022/02/19 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، السبت ، عن وجود تحرك نيابي لفتح ملفات فساد تتعلق بوزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، مشيرا إلى أن زيباري تسبب بهدر مليارات الدولارات.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هوشيار زيباري تمت إقالته من منصبه وسحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب وفق […]

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