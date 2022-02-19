صالح يؤكد على أهمية التكاتف بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر

2022/02/19 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم السبت، على اهمية التكاتف لمواجهة التحديات.وكتب صالح على حسابه الشخصي بتويتر، قائلاً “في الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس الله سره) ونجليه الجليلين، نستذكر المآثر النبيلة التي جسّدتها مسيرته في مقارعة الاستبداد واعلاء مبدأ الحرية”.وأضاف “وهي مناسبة تاريخية […]

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