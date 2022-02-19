الحلبوسي يشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

2022/02/19 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

يشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي المعقود في القاهرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحلبوسي وصل إلى مقر جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية".

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