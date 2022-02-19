قتلى في حادث مروع بالعراق.. والدفاع المدني ينشر صور الإنقاذ الصعب

2022/02/19 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث مروري مروع، السبت، بمصرع 4 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، في مدينة الديوانية جنوب العراق.

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