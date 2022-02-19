الإقتصاد العراقي بين دولار

2022/02/19 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

الدينار العراقي ..



كأيّ عُملة ..

يتأرجَحُ بين الزينة و الحقيقة، و بين

الوفرة و العُسْرَة، وبين القوّةِ

والضَعف.

تتقَلّبُ قيمتهُ بين دينارٍ "فائق

القوّة"، مع نفطٍ بـ 36 د

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