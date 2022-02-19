التنين الصيني.. وميناء طرطوس السوري.. والشخير العراقي !!

2022/02/19 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

لم تعد أيديولوجيات الأحزاب الحاكمة

للبلاد تتحكم في توجهات ومصالح الأوطان

التي تحكمها.



ولم تعد لعبة السياسة

تختار العدو والصديق، بل أصبحت المصالح

المشتركة والمنافع المتبادلة هي من

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