الإقتصاد.. اقتصاد.. وليسَ

2022/02/19 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبداللطيف سالم

الإقتصادُ ..



اقتصاد ..



وليسَ شيئاً آخرَ

يشبهُ الإقتصاد..



أو لا يشبههُ أصلاً.

الحِسابُ يجبُ أن يكونَ اقتصاديّاً..

وكذلكَ السلوك، وحِسابِ الأثر.

الإقتصاد..



مُقدّمات اقتصا

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