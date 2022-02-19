بعد عملية إجلاء.. فيسبوك يحظر حسابا لمدينة أوكرانية

2022/02/19 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبب الحجب كان منشور حول بداية إخلاء سكان غورليفكا إلى روسيا .

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