2022/02/19 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق دولي لفرض عقوبات ضد روسيا في حال غزو أوكرانيا first appeared on ايرث نيوز.

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