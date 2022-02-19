عشائر جنوب الموصل: الحشد دخل مناطق لم تدخلها قوات عسكرية منذ 2003

2022/02/19 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، السبت، إلى عدم نكران جهود الحشد الشعبي ومساهمته بتحرير مدن البلاد من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، مشيرا الى أن الحشد دخل مناطق لم تدخلها قوات عسكرية منذ عام 2003.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحشد الشعبي دخل لمناطق في محافظة نينوى لم تدخلها القوات الأمريكية […]

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