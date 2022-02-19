أخطاء خطيرة في علاج السعال

2022/02/19 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت الطبيبة الروسية، ألكسندرا كوزيفنيكوفا، إنه يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للعقاقير في العلاج الذاتي للسعال إلى عواقب وخيمة.أول خطأ شائع في العلاج الذاتي هو الاختيار الخاطئ للمضاد الحيوي.وقالت انه “إذا تحدثنا عن أخطاء في علاج السعال (مع نزلة برد أو كوفيد-19) ، فإن أول شيء يستحق الذكر هو الوصفة […]

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