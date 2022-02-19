خلاف الصدر ووزير المالية تربك حسابات الأسواق العراقية

2022/02/19 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..رصد مراسل “المعلومة” وجود حالة عدم استقرار في أسواق مدن إقليم كردستان، في ظل الخلافات الأخيرة بين الكتلة الصدرية ووزير المالية علي علاوي.وبحسب رصد المراسل فان هناك إقبالا كثيفا على بيع الدولار، في حين ترفض المنافذ والمكاتب بيعه في الوقت الحالي، منتظرين صدور قرارات من البرلمان والحكومة العراقية.وأضاف أن، سعر الدولار سجل […]

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