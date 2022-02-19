2022/02/19 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اشتكى مربو الاغنام والمواشي، اليوم السبت، من ارتفاع اسعارها مما ألحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بهم.

وقال عضو في رابطة مربي الاغنام والمواشي في الديوانية حيدر العنبكي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "أسعار المواشي والأغنام تضاعفت للضعف عن ما كانت سابقا، الأمر الذي تسبب بإلحاق الضرر بنا اقتصادياً بشكل كبير".

وأضاف ان "الاسباب التي ادت لزيادة الاسعار وتضاعفها بهذا الشكل هي ارتفاع اسعار الاعلاف فكان الطن بـ 300 ألف والان 680 الف كذلك شحة في الشعير والذي باعته الحكومة العام الماضي للسعودية وبأسعار مخفضة".

وتابع العنبكي ان "مربو المواشي والاغنام يحملهم الناس المسؤولية في الارتفاع على الرغم من انهم تضرروا ايضا، لذلك فان الحكومة ووزاراتها المعنية مدعوة لمعالجة الامر وكذلك ايقاف عمليات التهريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاغنام والمواشي تتضاعف اسعارها.. ألحقت ضراراً كبيراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاغنام والمواشي تتضاعف اسعارها.. ألحقت ضراراً كبيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).