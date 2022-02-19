2022/02/19 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

شهد قضاء خانقين ثاني أكبر أقضية مدن ديالى، انطلاق حملة تطوعية لجمع التبرعات لإنقاذ حياة الطفل صهيب الذي يعاني من مرض السرطان في العظم، ما يهدد حياته بالموت.

وقال الناشط احمد حمه زنكنه في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "جمعاً من الشباب والناشطين من كل المكونات اطلقوا حملة لإنقاذ حياة الطفل صهيب الوحيد لأسرته من اهالي ناحية جلولاء".

وأضاف أن "الحملة شهدت تدفق التبرعات من قبل الكرد وبقية المكونات في خانقين في تعبير حي عن الاحساس الانساني تجاه الطفل".

وتابع أن "التبرعات ستنطلق في مدن اخرى من اجل انقاذ الطفل صهيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صهيب يوحد المكونات.. فزعة "كردية" لإنقاذ طفل "عربي" من موت محقق بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صهيب يوحد المكونات.. فزعة "كردية" لإنقاذ طفل "عربي" من موت محقق بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).