التربية تعلن نتائج الامتحان الخارجي التمهيدي في الانبار

2022/02/19 | 13:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) في محافظة الانبار، للمرحلة الابتدائية، وللعام الدراسي (2021-2022).وأشارت الوزارة، الى فتح باب الاعتراض لمدة 10 ايام.* خارجيات (بنات): https://drive.google.com/file/d/18TDJTbBxBBJnBI6iyouPw18QslJu4Ftz/view?usp=drivesdk * خارجيون (بنين): https://drive.google.com/file/d/18_gDSJ4KxYyzgWyAnDJHPSYXc1GAR_uJ/view?usp=drivesdk

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