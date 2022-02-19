2022/02/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه أين يقبع صاعق التفجير؟اكرانيا شاغلة العالم وبؤرة التوتر القابل لتفجير حرب نووية، كما تفصح التصريحات والتصريحات المضادة، تتحدث عن غزو مجهول بلا دلائل أو براهين، بحيث تقترب من الدعاية التهريجية، لولا وجود صاعق تفجير على شكل مخطط خبيث يجري إعداده حاليا من شانه ان يحرك فعلا عسكريا من جانب روسيا.



قد تبدو للمحايدين حدة خطابات الرئيس الأميركي ، بايدن، بأنها مجرد دعاية انتخابية ضمن الحملات المعه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يكمن خلف صخب الدعاية المتصاعد حول أكرينا؟ - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يكمن خلف صخب الدعاية المتصاعد حول أكرينا؟ - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).