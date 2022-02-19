الحرب التي لم تنشب في ساعة الصفر - فالح الحمراني

2022/02/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_الحمراني لم تنشب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد، على الرغم من تحديد السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام ساعة الصفر لها.



وبدأت القوات الروسية التي شاركت في المناورات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد بالعودة الى مواقع مرابطتها الدائمة، وفق الجدول المعد لها.



بيد أن الصخب المعلوماتي لتنبؤات الحرب لم ينحسر، على خلفية اشتداد التوتر في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا، حيث حشدت كييف قواتها المسلحة على خطوط التماس مع جمهوري ......





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