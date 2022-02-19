تداعيات حرب عالمية مُحتملة على جيوبولتيك الشرق الأوسط - إبراهيم ابراش

2022/02/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش قد يقول قائل من السابق لأوانه الحديث عن حرب عالمية ثالثة فبالأحرى عن تداعياتها المحتملة على منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً على القضية الفلسطينية، فجميع أطراف الأزمة الأوكرانية، عدا واشنطن، متخوفة من الحرب ولا تريدها، كما أن ميدان الحرب بعيد عن منطقتنا ولدى الفلسطينيين ما يكفي من هموم ومشاكل داخلية ولا يملكون قوة تأثير على مجريات الصراع...



قد يكون في هذا القول الكابح للاهتمام بأزمة اكرانيا وتداعيا ......





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