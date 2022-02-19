“المعلومة” تكشف أخر مستجدات “مستشفى الزوراء”

2022/02/19 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ينتظر نادي الزوراء الرياضي، عودة لاعبيه المصابين لفريقه الكروي خلال المرحلة المقبلة.وقال مشرف الفريق الكروي كريم رزاق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء استعاد مدافعه الجزائري أسامة البوتواك وأصبح جاهزاً لخوض أول لقاءاته مع النادي منذ انتقاله للفريق”.واضاف أن “اللاعبين الحسن حويبيب ومحمد رضا يخوضان التدريبات المنفردة من أحل تأهيلهم […]

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