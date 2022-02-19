القبض على اثنين من المتهمين بـ”القتل العمد” في بغداد

2022/02/19 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بالقتل العمد في بغداد.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من الفوج الأول اللواء الخامس وبإسناد الجهد الاستخباري ترافقها قوة من جهاز الامن الوطني العراقي من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ ق.ع […]

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