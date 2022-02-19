إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في ميسان

2022/02/19 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان ..افاد مصدر في دائرة صحة ميسان ، السبت، بتسجيل ارقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا خلال اخر 24 ساعة في عموم مناطق المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المختبرات الصحية التابعة لدائرة صحة ميسان، شخصت 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.وأضاف، ان “الموقف الوبائي […]

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