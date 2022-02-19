البرلمان يستضيف غالب استجابة للصدر.. والزاملي: سنصدر منع سفر بحق علاوي

2022/02/19 | 13:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استضاف مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لـ"مناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار".

وقال الزاملي خلال الجلسة، إنّ "مجلس النواب يستجيب الى أي مواطن فكيف إن كان الطلب من زعيم عراقي بطلب البحث في السياسة المالية باعتبار أن الصدر ليس زعيمًا سياسيًا وإنما مواطنًا عراقيًا فلا بدّ من الاستجابة إليه".

وأضاف: "لدينا تواقيع أكثر من 50 نائبًا لعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان يمارس دوره الرقابي".

وقال الزاملي في معرض حديثه عن وزير المالية: "سنُصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان"

وكذلك، خاطب مجلس النواب وزير المالية، داعيًا إياه للحضور في جلسة اليوم من أجل مناقشة موضوع تهريب العملة، وسعر الصرف فضلًا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة.

وبحسب وثيقة حصل "ألترا عراق" على نسخة منها، فقد خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب مكتب وزير المالية لاستضافة الوزير في جلسة اليوم بهدف مناقشة موضوع تهريب العملة، سعر الصرف، فضلًا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي في رسالة منسوبة إليه، "إنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

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وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

ورفض علاوي استدعاء نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي رفضًا قاطعًا، مبررًا ذلك: "لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته".

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