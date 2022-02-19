الوائلي يناقش تطوير عمل منفذ الشيب الحدودي

2022/02/19 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، خلال زيارته منفذ الشيب الحدودي، فجر اليوم السبت، كافة السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى العمل والتأكيد على مكافحة الفساد ومنع أي هدر بالمال العام.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى زيارة مفاجئة فجر اليوم السبت إلى منفذ الشيب الحدودي من أجل الاطلاع ميدانياً على الاستعدادات الأمنية لحماية المنفذ والطريق الرابط بين المنفذ ومدينة العمارة، بما يؤمن انسيابية التبادل التجاري عبر المنفذ من دون أي ثغرات أمنية".

وأضاف أن "الوائلي التقى بالقوة الماسكة والتي كانت على مستوى عال من الالتزام والانضباط، كما وتضمنت الزيارة أيضا الاطلاع على الآليات والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر العاملة في المنفذ في ما يخص إحكام السيطرة على منع دخول وخروج المخدرات من والى البلد، حيث تم إجراء ممارسة عملية لمفرزة k9 من خلال زرع مادة مخدرة في حقيبة أحد المسافرين والتي تم ضبطها فوراً من قبل المفرزة وتم التأكد من مهنية عامل k9 ودقة الفحص المنفذة لمنع دخول هذه الآفة".

وتابع البيان: "كما وتم الاطلاع على عمل جهاز السونار ومدى كفاءته في كشف المواد الممنوعة من الاستيراد، إضافة إلى الاطلاع على أعمال التطوير التي شرعت محافظة ميسان على تنفيذها داخل منفذ الشيب الحدودي ومنها إنشاء مختبر لفحص المواد الغذائية وتعبيد طرق المنفذ والطريق الخارجي للمنفذ وإنشاء محطة ماء ومشاريع تخص المجاري، حيث سيتم التنسيق مع المحافظة لتحقيق نهوض ملموس بالبنى التحتية للمنفذ من الإيرادات المتحققة".

ولفت إلى أنه "تم اللقاء مع كافة العاملين من الدوائر من خلال عقد اجتماع موسع تمت مناقشة كافة السبل الكفيلة للارتقاء في مستوى العمل والتأكيد عن مكافحة الفساد ومنع أي هدر بالمال العام".

وذكر البيان أن "هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس هيئة المنافذ الحدودية ليكون قريباً من منسوبيه العاملين في المنافذ الحدودية كافة، لأهمية هذه الزيارات في مراقبة وتقييم العاملين وتشخيص السلبيات ومعالجتها ميدانيا ووضع الحلول السريعة لها بما يخدم مصلحة العمل للمحافظة على المستوى الذي حققته هيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة تحت رعاية ودعم الحكومة المستمر".

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