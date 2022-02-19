2022/02/19 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام أقرت وزارة الداخلية السعودية تعديلا على لائحة الذوق العام لتضاف مخالفة جديدة إليها، لتصبح تعاقب على 20 فعلا يشكل ارتكابه مخالفة تستوجب العقاب.

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