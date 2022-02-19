قيادي بالاطار يحدد موعد تشكيل الحكومة المقبلة

2022/02/19 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… توقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، تشكيل الحكومة المقبلة في شهر نيسان المقبل.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التفاهمات بين الاطار وبقية القوى السياسية الاخرى تجري بوتيرة جيدة وهناك توافقات مبدئية على ملامح الحكومة المقبلة مؤكدا بانه يتوقع ان تشكل في نيسان المقبل وسيكون الاطار جزء اساسي فيها”.واضاف العتبي،ان […]

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