بوتين يوعز ببدء تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية التي تشمل إطلاق صواريخ باليستية

2022/02/19 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكرملين أن الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين أمر ببدء تدريبات لقوات

الردع الاستراتيجي الروسية تشمل إطلاق

صواريخ باليستية ومجنحة.

يتبع ..

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