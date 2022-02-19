حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع

2022/02/19 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18:

حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة والتي كانت باشراف مباشر من قبل الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18:

1- تنفيذ اوامر قبض 1523

2- القبض مطلقي العيارات النارية 19

3- احالة متهمين الى المحاكم 222

4- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 321

5- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 9

6- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 355

7- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 560

8- مضاها طبعات الاصابع 84

9- عدد طالبي النجدة 1569

10- حالات العنف الاسري 66

11- فض مشاجرات 881

12- ضبط عجلات مطلوبة 84

13- تبرع بالدم 28

14- القبض على المتسولين 949

15- القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 16

16- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 536

17- طبع لوحات السيارات 22644

18- اصدار اجازات السوق 15159

19- اصدار سنوية السيارات 32788

20- مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 14

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