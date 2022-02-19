خبير قانوني : لايحق للبرلمان منع سفر المسؤولين

2022/02/19 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , انه ليس من حق مجلس النواب اصدار قرار بمنع السفر للمسؤولين، مشيرا الى أن هذا الأمر من اختصاص القضاء.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اصدار منع السفر للمسؤولين والمواطنين هو من اختصاص القضاء ولايمكن لاي جهه ومنها البرلمان اصدار مثل هكذا قرارات”.[…]

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