مصادر: ارتفاع أسعار النفط تدعو للتوجه نحو مشاريع البنى التحتية

2022/02/19 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مالية مسؤولة على أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، مكنت العراق من الغاء خطط الاقتراض الخارجي بشكل كامل.

وقالت المصادر ان الارتفاع في الاسعار رفع من احتياطي البنك المركزي إلى نحو 65 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار قبل أقل من عام من الآن، مشيرة الى أن هناك مساحة مهمة للعراق للتوجه بشكل جاد الى مشاريع البنى التحتية التي كانت متوقفة، بعد أن أنهى هذا الارتفاع وجود العجز في الميزانية السابقة إضافة إلى ميزانية 2022.

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