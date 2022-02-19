رئيس مجلس النواب يشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

2022/02/19 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم السبت، إلى مقر جامعة الدول العربية.

وسيشارك الحلبوسي وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المعقود في القاهرة.

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