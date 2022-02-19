زيدان يفتتح محكمة استئناف نينوى ويؤكد الحيادية التامة بتطبيق القانون

2022/02/19 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،اليوم السبت، على الحيادية التامة بتطبيق القانون مهما كانت الظروف المحيطة.

وقال زيدان، خلال زيارته لمحافظة نينوى : إنه “بالرغم من سيطرة الإرهاب على المحافظة إلا أن القضاء استمر بأداء مهامه من موقع خارج مركز المحافظة، لإعطاء رسالة أن حكم القانون يجب أن يبقى نافذاً حتى في الظروف الصعبة”.

مؤكداً على أن ، “القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات”.

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