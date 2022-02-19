تفاصيل ذبح وحرق عراقية.. وترك جثتها في شارع ببغداد

2022/02/19 | 14:25 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتضحت ملابسات جريمة ذبح وحرق موظفة عراقية وسط الشارع في بغداد، فقد أعلن جهاز الأمن الوطني، في العراق القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة بالعاصمة.

إلى هذا، قال الجهاز في بيان إن "قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت، الخميس، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد في منطقة الشعلة ببغداد"، مبيناً أن "القبض على القتلة تم بعد ساعات من حدوث الجريمة".

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جثة في الشارع

ويوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قوة أمنية عثرت، على جثة سيدة محترقة متروكة في إحدى الساحات الترابية ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد.

لاحقا كشف المصدر تفاصيل العثور على الجثة المحترقة، وقال، إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الأمنية ضمن القاطع تبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى أم علي مولودة في عام 1958 تعمل موظفة في دائرة التقاعد".



موضحا أن من قام بحرقها السائق الشخصي للمجني عليها".

وأشار إلى "تعميم أوصافه ومعلوماته للجهات المعنية لغرض إصدار أمر قبض بحقه".

فيما أكد أحد أقارب الضحية لوسائل إعلام عراقية أن سائق "توك توك" يقوم بتوصيل أم علي يوميا لدوامها ذبحها ثم أحرقها في شارع عمومي بالتعاون مع اثنين آخرين، مؤكدا أن منفذي الجريمة 3 شبان سرقوا منها 300 ألف دينار عراقي.

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