2022/02/19 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حصلت وكالة “المعلومة”، على وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب مضر الكروي تؤكد وجود 20 الف معاملة تعويض مالي عن الدمار الكبير الذي الحقته عصابات داعش الارهابي بالمدن والقصبات بعد اجتياحها بعد حزيران 2014 ولم يخصص لها سوى 3 مليارات دينار وهي لاتكفي لتسديد تعويضات 150 معاملة فقط في حين تنتظر بقية المعاملات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. 20 الف معاملة تعويض عن دمار الارهاب بدون رصيد مالي في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. 20 الف معاملة تعويض عن دمار الارهاب بدون رصيد مالي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).