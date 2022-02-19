عروس الإسماعيلية تتصدر مواقع التواصل في مصر.. رضوى الشربيني تعلق وانتقادات لياسمين عز

2022/02/19 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال أصداء واقعة ضرب عريس لعروسه في مدينة الإسماعيلية، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر...الإعلامية المصرية رضوى الشربيني علقت على الواقعة، وكذلك زميلتها ياسمين عز، إلا أنّ الأخيرة تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعليقها.

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