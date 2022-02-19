محافظ كربلاء يحدد موعد التشغيل التجريبي لمصفى المحافظة

2022/02/19 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ،الخميس، ان نسب الانجاز في مصفى كربلاء تجاوزت الـ 90 بالمئة.وقال الخطابي لوكالة /المعلومة/ ان “الاعمال في واحد من اهم المشاريع النفطية في البلاد المتمثل بمصفى كربلاء تجري بوتيرة متسارعة من قبل الشركة المنفذة وبإشراف وزارة النفط العراقية”.وأضاف، أن “منتصف هذا العام سيشهد المصفى […]

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